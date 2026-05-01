Montagnac

BALADE GUIDÉE BIODIVERSITÉ

Rue de la Coopérative Montagnac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Au cours de cette balade guidée animée par la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux), vous pourrez en apprendre davantage sur la faune et flore autour de nos vignobles. La balade se terminera par une dégustation des vins au caveau.

Au cours de cette balade guidée animée par la LPO (ligue pour la Protection des Oiseaux), vous pourrez en apprendre davantage sur la faune et flore autour de nos vignobles. La balade se terminera par une dégustation des vins au caveau. Soft prévu pour les enfants. .

Rue de la Coopérative Montagnac 34530 Hérault Occitanie +33 4 67 24 03 74 caveaumontagnac@vigneronsmd.com

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English :

During this guided walk led by the LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux League for the Protection of Birds), you can learn more about the flora and fauna around our vineyards. The walk ends with a wine tasting at the cellar.

L’événement BALADE GUIDÉE BIODIVERSITÉ Montagnac a été mis à jour le 2026-05-09 par 34 ADT34