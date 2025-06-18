BALADE GUIDEE « Cueillette et dégustation des plantes de la baie d’Authie » Fort-Mahon-Plage

BALADE GUIDEE « Cueillette et dégustation des plantes de la baie d’Authie » Fort-Mahon-Plage mercredi 18 juin 2025.

Début : 2025-06-18 15:00:00

fin : 2025-09-03 18:00:00

2025-06-18 2025-06-25 2025-07-09 2025-07-13 2025-07-23 2025-09-03 2025-09-30

DE LA BAIE À L’ASSIETTE

Panier sous le bras, en compagnie d’Hubert, notre naturopathe, on part au cœur de la baie d’Authie pour une découverte et une cueillette des plantes halophiles, ponctuées d’infos sur leurs bienfaits.

Puis, place à la dégustation. Appréciez les saveurs surprenantes au bon goût de la baie, iodé et vivifiant ! Une sortie idéale pour prendre un grand bol d’air, découvrir les plantes du bord de mer et surtout apprendre à les cuisiner simplement pour en révéler toutes les saveurs.

Équipement à prévoir une paire de bottes, de vieilles baskets ou chaussures de marche, une tenue adaptée aux conditions météo, un encas et une bouteille d’eau.

La balade est maintenue pour un nombre minimum de 6 personnes inscrites. Dans le cas contraire, la balade guidée sera annulée la veille de la prestation et cette dernière sera remboursée. .

Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00 contact@fortmahon-tourisme.com

