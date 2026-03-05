Balade guidée dans Périgueux (quartier Puy Saint-Front) Les Balades Guidées de Camille Rue des Condés Périgueux

Balade guidée dans Périgueux (quartier Puy Saint-Front) Les Balades Guidées de Camille

Le quartier du Puy Saint-Front est un joyau médiéval et Renaissance de Périgueux, à découvrir lors d’une visite guidée conviviale. Au fil des ruelles et des façades sculptées, Camille, votre guide-conférencière agréée vous dévoilera de nombreuses anecdotes qui donnent vie à l’histoire du quartier.

Entre patrimoine, légendes locales et petits secrets d’architecture, laissez-vous entraîner dans un voyage à travers les siècles. Une expérience enrichissante pour voir Périgueux sous un nouvel angle.

Chiens en laisse acceptés.

Réservation obligatoire car nombre de places limité.

Visite guidée en extérieur (prévoir les équipements adaptés en fonction de la météo).

Tarif adulte à partir de 16 ans 15€

Tarif enfant 6-15 ans 10€

Tarif enfant moins de 6 ans gratuit .

Rue des Condés Devant la Tour Mataguerre Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 46 13 76 camille.guide88@gmail.com

