Balade guidée découverte du marais de la Virvée – Saint-Romain-la-Virvée, 24 mai 2025 14:00, Saint-Romain-la-Virvée.

Gironde

Balade guidée découverte du marais de la Virvée 21 rue des vignobles Saint-Romain-la-Virvée Gironde

Début : 2025-05-24 14:00:00

fin : 2025-05-24 17:00:00

2025-05-24

Le marais ? Ce nom évoque pour la plupart vaguement un marécage

humide. Mais qu’en est-il réellement ?

Venez découvrir le marais de la Virvée, le long d’une balade sur Saint Romain la Virvée avec le Syndicat du Moron et le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN). Nous aborderons l’histoire et la gestion du

marais, entre canaux, agriculture et milieu naturel. La renaturation de cette partie du marais par le CEN permet aujourd’hui à ce milieu d’abriter une diversité importante d’oiseaux d’eau.

Nous prendrons le temps d’observer ces espèces et nous vous ferons découvrir leurs passionnants modes de vie au sein du marais. .

21 rue des vignobles

Saint-Romain-la-Virvée 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 84 86 86 contact@tourisme-fronsadais.com

