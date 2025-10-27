Balade guidée du village de Buchy Buchy

Place du Général de Gaulle Buchy Seine-Maritime

Début : 2025-10-27 10:30:00

fin : 2025-10-27 11:30:00

2025-10-27

Le lundi 27 octobre, retrouvez Muriel Vinet pour une balade guidée autour du village de Buchy, notamment autour de ses halles et la thématique de l’eau.

Si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir l’Histoire de ce charmant petit village, cette balade est faite pour vous ! .

English : Balade guidée du village de Buchy

