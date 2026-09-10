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Balade guidée du village de Terdeghem, Eglise du centre village, Terdeghem, Terdeghem

dimanche 20 septembre 2026 · Eglise du centre village, Terdeghem · Terdeghem

Balade guidée du village de Terdeghem, Eglise du centre village, Terdeghem, Terdeghem

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise du centre village, Terdeghem
Adresse
314 place saint Martin Terdeghem
Ville
59114 Terdeghem
Département
Nord
Tarif
Pour plus d'informations: terdeghempatrimoine@gmail.com

Balade guidée du village de Terdeghem Dimanche 20 septembre, 10h00 Eglise du centre village, Terdeghem Nord

Pour plus d’informations: terdeghempatrimoine@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Balade guidée de 3 km au cœur du village de TERDEGHEM pour découvrir l’architecture extérieure de son église et de son patrimoine bâti.

Départ devant la mairie de TERDEGHEM
Possibilité de stationnement au city-stade, route de la Roome

Gratuit
Durée estimée : 1h30

Eglise du centre village, Terdeghem 314 place saint Martin Terdeghem Terdeghem 59114 Nord Hauts-de-France
Balade guidée de 3 km au cœur du village de TERDEGHEM pour découvrir l’architecture extérieure de son église et de son patrimoine bâti.

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