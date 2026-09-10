Balade guidée du village de Terdeghem, Eglise du centre village, Terdeghem, Terdeghem
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise du centre village, Terdeghem · Terdeghem
Informations pratiques
Balade guidée du village de Terdeghem Dimanche 20 septembre, 10h00 Eglise du centre village, Terdeghem Nord
Pour plus d’informations: terdeghempatrimoine@gmail.com
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Balade guidée de 3 km au cœur du village de TERDEGHEM pour découvrir l’architecture extérieure de son église et de son patrimoine bâti.
Départ devant la mairie de TERDEGHEM
Possibilité de stationnement au city-stade, route de la Roome
Gratuit
Durée estimée : 1h30
Eglise du centre village, Terdeghem 314 place saint Martin Terdeghem Terdeghem 59114 Nord Hauts-de-France
Balade guidée de 3 km au cœur du village de TERDEGHEM pour découvrir l’architecture extérieure de son église et de son patrimoine bâti.
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