Balade guidée du village de Terdeghem, Eglise du centre village, Terdeghem, Terdeghem

Informations pratiques

Balade guidée du village de Terdeghem Dimanche 20 septembre, 10h00 Eglise du centre village, Terdeghem Nord

Pour plus d’informations: terdeghempatrimoine@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Balade guidée de 3 km au cœur du village de TERDEGHEM pour découvrir l’architecture extérieure de son église et de son patrimoine bâti.

Départ devant la mairie de TERDEGHEM

Possibilité de stationnement au city-stade, route de la Roome

Gratuit

Durée estimée : 1h30

Eglise du centre village, Terdeghem 314 place saint Martin Terdeghem Terdeghem 59114 Nord Hauts-de-France

Balade guidée de 3 km au cœur du village de TERDEGHEM pour découvrir l’architecture extérieure de son église et de son patrimoine bâti.

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