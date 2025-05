Balade guidée en Fatbike électrique – Office de tourisme de Plougonvelin Plougonvelin, 11 juin 2025 09:30, Plougonvelin.

Finistère

Balade guidée en Fatbike électrique Office de tourisme de Plougonvelin Boulevard de la Mer Plougonvelin Finistère

Début : 2025-06-11 09:30:00

fin : 2025-06-11 11:30:00

2025-06-11

Envie d’une aventure unique à Plougonvelin et au Conquet ?

Alliez sport doux et découverte avec nos randonnées en Fatbike électrique et laissez-vous guider par 2 enfants du pays passionnés. Sortez des sentiers battus avec Lionel et Loïc et découvrez les histoires cachées de l’Iroise.

Un parcours adapté, entre terre et mer, où les plus beaux sites de ce bout du monde vous seront présentés au fil de la balade. .

Office de tourisme de Plougonvelin Boulevard de la Mer

Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 6 60 24 56 99

