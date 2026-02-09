Balade guidée en forêt domaniale de Bord-Louviers Journée internationale des forêts Les Damps

Balade guidée en forêt domaniale de Bord-Louviers Journée internationale des forêts

Aire d’accueil du Rond de Cobourg Les Damps Eure

Début : 2026-03-21 14:30:00

fin : 2026-03-21 16:30:00

2026-03-21

Partez en balade guidée dans la forêt domaniale de Bord-Louviers. Vous pourrez y découvrir la vie d’une mare forestière grâce aux explications d’un forestier de l’ONF. .

Aire d’accueil du Rond de Cobourg Les Damps 27340 Eure Normandie claude.chastas@onf.fr

