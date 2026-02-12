BALADE GUIDÉE ESCAPADE DÉCOUVERTE Lattes

BALADE GUIDÉE ESCAPADE DÉCOUVERTE

Début : 2026-02-21

2026-02-21

La Maison de la Nature organise, comme chaque année, une matinée de nettoyage citoyen le samedi 21 février, et nous avons besoin de votre énergie et de votre bonne humeur !

Que vous veniez en solo, entre amis ou en famille, chaque main compte.

Quand le samedi 21 février, à partir de 9h jusqu’à midi

Où Rdv à la Maison de la nature. Chemin des étangs 34970 Lattes.

Pour se garer Parking du Méjean avenue du Méjean (600m avant la Maison de la nature). Compter 6min de marche jusqu’à la Maison de la nature

Parking PMR à côté du site.

Equipement Apportez vos bottes, vos gants, pinces si vous en avez.

Seront fournit le jour-j sacs poubelles, petit déjeuné le matin et apéritif de remerciements le midi.

Inscriptions et informations par téléphone au 04 67 22 12 44 .

Chemin de l’Etang Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 67 22 12 44 nature@ville-lattes.fr

English :

As in previous years, the Maison de la Nature is organizing a citizen clean-up on Saturday, February 21, and we need your energy and good humour!

Whether you come alone, with friends or family, every hand counts.

