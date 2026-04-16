Lattes

BALADE GUIDÉE ESCAPADE DÉCOUVERTE

Chemin de l’Etang Lattes Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Rendez-vous à la Maison de la Nature pour une balade guidée exceptionnelle.

Au programme Venez profiter d’une Escapade découverte . Équipés de jumelles, vous partirez à la découverte des richesses de la faune et de la flore du site du Méjean.

Rendez-vous à la Maison de la Nature pour une balade guidée exceptionnelle.

Au programme Venez profiter d’une Escapade découverte . Équipés de jumelles, vous partirez à la découverte des richesses de la faune et de la flore du site du Méjean. Ce site bénéficie d’ailleurs de reconnaissances importantes telles que Natura 2000, Ramsar et le Conservatoire du littoral.

De 9h30 à 12h00

Sur inscription uniquement au 04.67.22.12.44

Tarif adultes 5€ enfants de 3 à 17 ans 3€ gratuit pour les moins de 3 ans

Places limitées .

Chemin de l’Etang Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 67 22 12 44 nature@ville-lattes.fr

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English :

Join us at the Maison de la Nature for an exceptional guided walk.

On the program: Come and enjoy a Escapade découverte . Equipped with binoculars, you’ll discover the rich flora and fauna of the Méjean site.

L’événement BALADE GUIDÉE ESCAPADE DÉCOUVERTE Lattes a été mis à jour le 2026-04-13 par 34 OT MONTPELLIER