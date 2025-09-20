Balade guidée et concert à La Cassagne Église Saint-Barthélémy La Cassagne

Balade guidée et concert à La Cassagne Samedi 20 septembre, 08h30, 14h30, 18h30 Église Saint-Barthélémy Dordogne

Balade gratuite. Concert payant. Sur réservation (places limitées).

Début : 2025-09-20T08:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T18:30:00 – 2025-09-20T20:00:00

9h30 – 1ʳᵉ balade guidée

Visite du sous-sol et des extérieurs du château, du colombier, de la grange dîmière, du lavoir et de l’église.

Parcours de 1,7 km entrecoupé de visites.

Prévoir des chaussures adaptées (route et chemin).

Chiens non admis, même en laisse.

Gratuit sur inscription (places limitées).

14h30 – 2ᵉ balade guidée

Visite du sous-sol et des extérieurs du château, du colombier, de la grange dîmière, du lavoir et de l’église.

Parcours de 1,7 km entrecoupé de visites.

Prévoir des chaussures adaptées (route et chemin).

Chiens non admis, même en laisse.

Gratuit sur inscription (places limitées).

ℹ️ Infos et inscriptions :

par téléphone auprès de Nadine : 06 86 60 19 93

www.cdf-lacassagne24.fr

18h30 – Concert de l’ensemble féminin Voces Animae

Rencontre avec Marie – découverte des chants slavons

️ Entrée : 10 €

Inscriptions par téléphone auprès de Nadine : 06 86 60 19 93

Église Saint-Barthélémy Le Bourg, 24120 La Cassagne La Cassagne 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Belle église romane à façade nue et hauts toits de lauzes contigus à un élégant presbytère du XVe siècle, éclairé de fenêtres à meneaux.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Comité des fêtes de La Cassagne