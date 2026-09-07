Balade guidée, Gare de La Sauve, La Sauve

dimanche 20 septembre 2026 · Gare de La Sauve · La Sauve

Informations pratiques

Balade guidée Dimanche 20 septembre, 09h00 Gare de La Sauve Gironde

5€. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Partez à la découverte du patrimoine sauvois lors d’une visite guidée à travers les lieux emblématiques de La Sauve : la gare, l’ancienne prison, l’église et l’abbaye. Un parcours au cœur de l’histoire et de l’architecture de la commune.

Gare de La Sauve 33670 La Sauve La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Visite guidée du patrimoine sauvoiq

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