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AGENDA · La Sauve

Balade guidée, Gare de La Sauve, La Sauve

dimanche 20 septembre 2026 · Gare de La Sauve · La Sauve

Balade guidée, Gare de La Sauve, La Sauve

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Gare de La Sauve
Adresse
33670 La Sauve
Ville
33670 La Sauve
Département
Gironde
Tarif
5€. Sur inscription.

Balade guidée Dimanche 20 septembre, 09h00 Gare de La Sauve Gironde

5€. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00

Partez à la découverte du patrimoine sauvois lors d’une visite guidée à travers les lieux emblématiques de La Sauve : la gare, l’ancienne prison, l’église et l’abbaye. Un parcours au cœur de l’histoire et de l’architecture de la commune.

Gare de La Sauve 33670 La Sauve La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Visite guidée du patrimoine sauvoiq

©

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