AGENDA · La Sauve
Balade guidée, Gare de La Sauve, La Sauve
dimanche 20 septembre 2026 · Gare de La Sauve · La Sauve
Informations pratiques
Balade guidée Dimanche 20 septembre, 09h00 Gare de La Sauve Gironde
5€. Sur inscription.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T14:00:00+02:00
Partez à la découverte du patrimoine sauvois lors d’une visite guidée à travers les lieux emblématiques de La Sauve : la gare, l’ancienne prison, l’église et l’abbaye. Un parcours au cœur de l’histoire et de l’architecture de la commune.
Gare de La Sauve 33670 La Sauve La Sauve 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Visite guidée du patrimoine sauvoiq
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