BALADE GUIDÉE IMMERSION SUR LE CAUSSE MÉJEAN, SUR LES TRACES DE SON HISTOIRE Hures-la-Parade

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19 09:30:00

fin : 2025-07-25 11:30:00

Date(s) :

2025-07-19 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-09 2025-08-22

« Balade guidée » sur trois hameaux du Causse à la rencontre du passé, ( Drigas, Hure et le Villaret) découvrant les traces de vie de ses habitants en cheminant jusqu’à nos jours pour comprendre qui est le Causse, lavogne, dolmen, cazelle, élevage, pierres sèches…Un paysage , géologie et géographie, qui influence la vie des hommes qui s’y sont installés, un mode de vie à découvrir.

Drigas Hures-la-Parade 48150 Lozère Occitanie +33 6 52 01 75 43 killasandie@gmail.com

English :

« Guided walk » in three hamlets of the Causse to discover the past (Drigas, Hure and le Villaret), discovering the traces of life of its inhabitants, walking up to our days to understand who is the Causse, lavogne, dolmen, cazelle, breeding, dry stones… A landscape, geology and geography, which influences the life of the men who settled there, a way of life to discover.

German :

« Geführter Spaziergang » durch drei Weiler des Causse, um die Vergangenheit zu entdecken ( Drigas, Hure und Villaret) und die Lebensspuren seiner Bewohner bis in die heutige Zeit zu entdecken, um zu verstehen, wer das Causse ist: Lavogne, Dolmen, Cazelle, Viehzucht, Trockensteine… Eine Landschaft, Geologie und Geographie, die das Leben der Menschen, die sich hier niedergelassen haben, beeinflusst, eine Lebensweise, die es zu entdecken gilt.

Italiano :

« Passeggiata guidata » in tre frazioni del Causse alla scoperta del passato (Drigas, Hure e Villaret), scoprendo le tracce della vita dei suoi abitanti e tornando ai giorni nostri per capire chi è il Causse, lavogne, dolmen, cazelle, allevamento, pietre a secco… Un paesaggio, geologico e geografico, che influenza la vita delle persone che vi si sono insediate, un modo di vivere da scoprire.

Espanol :

« Paseo guiado » en tres aldeas de la Causse para descubrir el pasado (Drigas, Hure y Villaret), descubriendo las huellas de la vida de sus habitantes y volviendo a la actualidad para comprender quién es la Causse, lavogne, dolmen, cazelle, ganadería, piedras secas… Un paisaje, geología y geografía, que influye en la vida de las personas que se instalaron allí, un modo de vida por descubrir.

