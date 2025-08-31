Balade guidée La Lande Saint Maur Cherbourg-en-Cotentin

Ce site doit son nom à une chapelle du XVIe siècle dédiée à Saint Maur, dont il ne subsiste qu’un pan de mur. Entre ajoncs et bruyères, cette lande riche en biodiversité abrite les vestiges de la batterie des Caplains, ou Brommy , construite par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. À proximité, le fort des Caplains défendait Cherbourg contre la marine anglaise au XVIIIe siècle.

Ce circuit, alternant chemins creux et petites routes, dévoile patrimoine, nature et panoramas remarquables sur Cherbourg et sa rade.

Au programme

1ère étape évocation du bâti local (maisons en schiste, vestiges de bâti rural…)

2ème étape le bocage (son histoire, les caches ou chemins creux, son utilité, un habitat naturel…)

3ème étape la lande (sa création, son exploitation par l’homme, sa biodiversité)

4ème étape l’ouvrage St Maur (évocation de l’ancienne chapelle qui a donné son nom au site)

5ème étape la batterie des Caplains (4 casemates qui abritaient des canons de 155 mm pendant la seconde guerre mondiale)

Durée 3h00 Conseillé à partir de 8 ans.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.

Le lieu de rendez-vous sera indiqué après réservation. .

Tourlaville Cherbourg-en-Cotentin 50110 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

