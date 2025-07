BALADE GUIDÉE LA ROQUETTE ET MAS CHAPTAL Molezon

Tarif : – – 16 EUR

Adulte

Cette balade, agréable et bien ombragée, offre de multiples centres d’intérêt. Depuis un ancien moulin, nous remontons le fil de l’histoire en découvrant les anciens aménagements hydrauliques, plus loin un Mas Cévenol, témoigne du génie des bâtisseurs cévenols. Dès 5 ans. Sur inscription.

Une escapade au cœur d’une vallée préservée, dans la zone cœur du Parc national des Cévennes.

Cette balade, agréable et bien ombragée, offre de multiples centres d’intérêt. Depuis un ancien moulin, nous remontons le fil de l’histoire en découvrant les anciens aménagements hydrauliques, plus loin un Mas Cévenol, témoigne du génie des bâtisseurs cévenols. En chemin, un rucher traditionnel creusé dans des troncs de châtaigniers, ainsi qu’une belle forêt de chênes verts, qui a remplacé une ancienne châtaigneraie, enrichissent encore la découverte. Les points de vue qui ponctuent le parcours invitent à la contemplation et rappellent combien les habitants d’autrefois ont dû faire preuve de ténacité pour vivre et s’adapter à cet environnement exigeant mais magnifique.

Environ 2h30 de sortie.

Départ à 10h00

Pensez à prendre avec vous :

– De l’eau en quantité suffisante (minimum 1L)

– Casquette ou chapeau

– Crème solaire

– Chaussures adaptées à la marche

Le lieu de rendez vous sera communiqué dès votre prise de contact.

Compter environ 15mn depuis Sainte Croix Vallée Française, 20 min depuis Barre des Cévennes, 35 minutes depuis Florac, 25 min depuis Saint Roman de Tousque, 35min depuis Saint Privas de Valongue, 45min depuis Saint Germain de Calberte et Saint Jean du Gard.

16€ adulte 10€ enfant (dès 5 ans) .

Molezon 48110 Lozère Occitanie +33 6 60 88 54 39 contact.naturaloha@gmail.com

English :

This pleasant, well-shaded walk offers many points of interest. From an old mill, we follow the thread of history as we discover the ancient hydraulic installations, and further on, a Mas Cévenol bears witness to the genius of the Cévennes builders. Ages 5 and up. Registration required.

German :

Diese angenehme und schattige Wanderung bietet zahlreiche Sehenswürdigkeiten. Von einer alten Mühle aus gehen wir zurück in die Geschichte und entdecken die alten Wasseranlagen. Weiter hinten zeugt ein Mas Cévenol vom Genie der Baumeister der Cevennen. Ab 5 Jahren. Nach Anmeldung.

Italiano :

Questa piacevole passeggiata, ben ombreggiata, offre numerosi punti di interesse. Partendo da un vecchio mulino, si segue il filo della storia scoprendo le antiche opere idrauliche, mentre più avanti un Mas Cévenol testimonia il genio dei costruttori delle Cévennes. Per bambini a partire dai 5 anni. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Este agradable y sombreado paseo ofrece numerosos puntos de interés. Partiendo de un antiguo molino, seguimos el hilo de la historia para descubrir las antiguas obras hidráulicas y, más adelante, un Mas Cévenol da testimonio del genio de los constructores de las Cevenas. Para niños a partir de 5 años. Inscripción obligatoria.

