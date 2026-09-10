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Balade guidée lavoirs et fontaines du nord de l’ïle, île d’Ouessant, Ouessant

dimanche 20 septembre 2026 · île d'Ouessant · Ouessant

Balade guidée lavoirs et fontaines du nord de l’ïle, île d’Ouessant, Ouessant

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
île d'Ouessant
Adresse
Keranchas 29242 Ouessant
Ville
29242 Ouessant
Département
Finistère

Balade guidée lavoirs et fontaines du nord de l’ïle Dimanche 20 septembre, 14h00 île d’Ouessant Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Le Petit Patrimoine Ouessantin propose une balade guidée pour découvrir plusieurs lavoirs et fontaines du nord de l’île.
Ces véritables trésors chargés d’histoires de la vie quotidienne de l’île, enfouis dans des lieux pour la plupart méconnus, reprennent vie.
Une invitation à explorer Ouessant autrement par les chemins de traverse : une balade de 2h30 et environ 6 kms avec plusieurs arrêts.

île d’Ouessant Keranchas 29242 Ouessant Ouessant 29242 Finistère Bretagne 0645492903 [{« type »: « email », « value »: « lepetitpatrimoineouessantin@gmail.com »}] Maison des Couleurs Parking possible
Une invitation à explorer Ouessant autrement, par les chemins de traverse.

©francoise even

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