Balade guidée lavoirs et fontaines du nord de l’ïle, île d’Ouessant, Ouessant

Informations pratiques

Balade guidée lavoirs et fontaines du nord de l’ïle Dimanche 20 septembre, 14h00 île d’Ouessant Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Le Petit Patrimoine Ouessantin propose une balade guidée pour découvrir plusieurs lavoirs et fontaines du nord de l’île.

Ces véritables trésors chargés d’histoires de la vie quotidienne de l’île, enfouis dans des lieux pour la plupart méconnus, reprennent vie.

Une invitation à explorer Ouessant autrement par les chemins de traverse : une balade de 2h30 et environ 6 kms avec plusieurs arrêts.

île d’Ouessant Keranchas 29242 Ouessant Ouessant 29242 Finistère Bretagne 0645492903 [{« type »: « email », « value »: « lepetitpatrimoineouessantin@gmail.com »}] Maison des Couleurs Parking possible

Une invitation à explorer Ouessant autrement, par les chemins de traverse.

©francoise even