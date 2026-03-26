Balade guidée Le monde merveilleux des champignons Château L’Escarderie Saint-Germain-de-la-Rivière

Balade guidée Le monde merveilleux des champignons

Château L’Escarderie 6 rue de Goffre Saint-Germain-de-la-Rivière Gironde

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Souvent méconnus, les champignons jouent pourtant un rôle fondamental dans le fonctionnement des écosystèmes forestiers. À travers cette sortie nature, partez à la découverte de la vie invisible du sol et des réseaux de mycélium qui le parcourent.

Nous explorerons le rôle des champignons dans les cycles de la matière, leurs relations avec les arbres et les autres organismes vivants, ainsi que leur importance dans la santé et la fertilité des sols.

L’animation abordera également les grands cycles de vie des champignons et donnera des éléments de base pour reconnaître leurs principales familles.

Une approche à la fois pédagogique et sensible pour mieux comprendre l’univers forestier et les interactions qui le façonnent, accessible aux enfants comme aux adultes curieux. .

Château L’Escarderie 6 rue de Goffre Saint-Germain-de-la-Rivière 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 84 86 86 contact@tourisme-fronsadais.com

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English : Balade guidée Le monde merveilleux des champignons

L’événement Balade guidée Le monde merveilleux des champignons Saint-Germain-de-la-Rivière a été mis à jour le 2026-03-24 par OT du Fronsadais