BALADE GUIDÉE: LES 5 TRÉSORS EN CÉVENNES

Saint-Privat-de-Vallongue Lozère

Tarif : 35 – 35 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-04-26 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23

Mariette vous livre ses 5 trésors des Cévennes, dans une balade ludique et panoramique. Les yeux fermés, on écoute et on sent l’environnement. Les yeux ouverts, on observe, on s’interroge et on analyse le paysage.

Au cœur du Parc national des Cévennes, lacez vos chaussures et venez parcourir le paysage cévenol !

Mariette vous livre ses 5 trésors des Cévennes, dans une balade ludique et panoramique. Les yeux fermés, on écoute et on sent l’environnement. Les yeux ouverts, on observe, on s’interroge et on analyse le paysage. Qu’est-ce que les Cévennes ? Il sera question des liens intimes et complexes entre la nature et l’homme les plantes, les reliefs, les pierres, les animaux…

Au cœur du Parc national des Cévennes, lacez vos chaussures et venez parcourir le paysage cévenol !

Public : familles. Difficulté moyenne (un peu de côte, sentier glissant).

Non accessible en fauteuil roulant.

Durée : 2h

Tarifs : 35€ par famille.

Réservation nécessaire, groupes limités. .

Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie +33 6 37 91 66 25

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English :

Mariette shares her 5 Cévennes treasures with you on a fun, panoramic walk. With your eyes closed, you listen and feel your surroundings. With your eyes open, observe, question and analyze the landscape.

In the heart of the Cévennes National Park, lace up your shoes and come and explore the Cévennes landscape!

L’événement BALADE GUIDÉE: LES 5 TRÉSORS EN CÉVENNES Saint-Privat-de-Vallongue a été mis à jour le 2026-03-18 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère