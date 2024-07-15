BALADE GUIDÉE LES MENHIRS DES BONDONS Les Bondons

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2024-07-15 20:00:00

fin : 2024-07-15 22:00:00

2024-07-15 2024-07-22 2024-07-29 2025-05-05 2025-05-12 2025-05-19 2025-05-26 2025-06-02 2025-06-09 2025-06-16 2025-06-23 2025-06-30 2025-07-07 2025-07-14 2025-07-21 2025-07-28 2025-08-04 2025-08-11 2025-08-18 2025-08-25

Des pierres dressées depuis des millénaires, dans un paysage à couper le souffle. Des monuments qui défient le temps, qui marquent l’espace, qui nous interrogent. Qu’est ce qu’un menhir, qui sont les bâtisseurs, et pourquoi tant d’efforts ? A vous de mener l’enquête ! Mariette est guide-conférencière et vous propose une balade immersive au Néolithique. Sur réservation.

Colobrieres Les Bondons 48400 Lozère Occitanie +33 6 37 91 66 25

Stones that have stood for millennia in a breathtaking landscape. Monuments that defy time, mark space and raise questions. What is a menhir, who built them, and why all the effort? It’s up to you to investigate! Mariette, a guide and lecturer, offers you an immersive tour of the Neolithic period. Reservations required.

Steine, die seit Jahrtausenden in einer atemberaubenden Landschaft aufgerichtet sind. Monumente, die der Zeit trotzen, den Raum markieren und uns Fragen stellen. Was ist ein Menhir, wer sind die Erbauer und warum wird so viel Aufwand betrieben? Es liegt an Ihnen, die Ermittlungen aufzunehmen! Mariette ist Fremdenführerin und bietet Ihnen einen immersiven Spaziergang durch die Jungsteinzeit. Auf Voranmeldung.

Pietre che si ergono da migliaia di anni in un paesaggio mozzafiato. Monumenti che sfidano il tempo, che segnano lo spazio, che ci pongono domande. Che cos’è un menhir, chi li ha costruiti e perché tanto impegno? Sta a voi indagare! Mariette, guida e docente, vi propone una visita immersiva nel Neolitico. Prenotazione obbligatoria.

Piedras que han permanecido miles de años en un paisaje sobrecogedor. Monumentos que desafían al tiempo, que marcan el espacio, que nos plantean preguntas. ¿Qué es un menhir, quién los construyó y por qué tanto esfuerzo? Le toca a usted investigar Mariette, guía y conferenciante, le propone un recorrido inmersivo por el Neolítico. Reserva previa.

