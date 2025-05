Balade guidée « les panoramas d’Asques » – rue des écoles Asques, 28 juin 2025 09:00, Asques.

Gironde

Balade guidée « les panoramas d’Asques » rue des écoles Mairie Asques Gironde

Tarif : 3 – 3 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 2025-06-28 09:00:00 à 2025-07-26 12:30:00

Début : 2025-06-28 09:00:00

fin : 2025-07-26 12:30:00

Date(s) :

2025-06-28

2025-07-26

2025-09-20

Inscrit à l’inventaire des sites pittoresques de la Gironde, Asques est un charmant petit village, dominant un méandre de la Dordogne.

L’Association Asques Hier et Aujourd’hui vous fera découvrir les richesses de ce village, le Château Barès reconstruit au XV°, le Lavoir Fontaine du XIX°, une demeure datant du XV°, une falaise qui raconte l’évolution géologique du village. Une balade de 4km ponctuée d’anecdotes et de points de vue sur la Dordogne.

A la fin de la balade, la brasserie artisanale Tribu Zytha vous accueille pour une visite de la brasserie, une dégustation de bières locales et pour la découverte de la Zythologie, science de l’étude de la bière. .

rue des écoles Mairie

Asques 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 84 86 86 contact@tourisme-fronsadais.com

