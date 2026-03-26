Balade guidée les panoramas d’Asques rue des écoles Asques

Balade guidée les panoramas d’Asques

rue des écoles Mairie Asques Gironde

Tarif : 0 – 0 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11 2026-07-18 2026-10-10

Entre coteaux calcaires et méandres de la Dordogne, laissez-vous surprendre par un village aux multiples ! avec dégustation de bières locales.

Au cœur du Fronsadais, le village d’Asques dévoile ses paysages et son histoire au fil d’une balade guidée conviviale. Perché au-dessus d’un méandre de la Dordogne, ce site classé offre de superbes points de vue tout au long d’un parcours de 4 km ponctué d’anecdotes.

Accompagnés par l’association Asques Hier et Aujourd’hui, partez à la découverte du patrimoine local château, lavoir, demeures anciennes et falaise calcaire racontent l’évolution du village et de son environnement .

La visite se prolonge à la brasserie artisanale Tribu Zytha, pour une immersion dans l’univers de la bière rencontre avec le brasseur, initiation à la zythologie et dégustation de productions locales viennent conclure cette expérience entre nature et savoir-faire. .

rue des écoles Mairie Asques 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 84 86 86 contact@tourisme-fronsadais.com

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English : Balade guidée les panoramas d’Asques

L’événement Balade guidée les panoramas d’Asques Asques a été mis à jour le 2026-03-24 par OT du Fronsadais