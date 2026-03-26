Balade guidée les panoramas d’Asques rue des écoles Asques
Balade guidée les panoramas d’Asques rue des écoles Asques samedi 11 avril 2026.
Balade guidée les panoramas d’Asques
rue des écoles Mairie Asques Gironde
Tarif : 0 – 0 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11 2026-07-18 2026-10-10
Entre coteaux calcaires et méandres de la Dordogne, laissez-vous surprendre par un village aux multiples ! avec dégustation de bières locales.
Au cœur du Fronsadais, le village d’Asques dévoile ses paysages et son histoire au fil d’une balade guidée conviviale. Perché au-dessus d’un méandre de la Dordogne, ce site classé offre de superbes points de vue tout au long d’un parcours de 4 km ponctué d’anecdotes.
Accompagnés par l’association Asques Hier et Aujourd’hui, partez à la découverte du patrimoine local château, lavoir, demeures anciennes et falaise calcaire racontent l’évolution du village et de son environnement .
La visite se prolonge à la brasserie artisanale Tribu Zytha, pour une immersion dans l’univers de la bière rencontre avec le brasseur, initiation à la zythologie et dégustation de productions locales viennent conclure cette expérience entre nature et savoir-faire. .
rue des écoles Mairie Asques 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 84 86 86 contact@tourisme-fronsadais.com
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English : Balade guidée les panoramas d’Asques
L’événement Balade guidée les panoramas d’Asques Asques a été mis à jour le 2026-03-24 par OT du Fronsadais
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