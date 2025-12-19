BALADE GUIDEE Les secrets de la laisse de mer Fort-Mahon-Plage

BALADE GUIDEE Les secrets de la laisse de mer

boulevard maritime nord Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 10:30:00

fin : 2026-03-08 12:00:00

Date(s) :

2026-03-01 2026-03-08 2026-03-15 2026-03-22 2026-05-06 2026-05-16 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-27

Objectif, tout découvrir sur la laisse de mer de manière ludique présentation de l’association SOS Laisse de Mer, définition et ramassage de la plage. Une sortie conviviale sur le sable fin de Fort-Mahon-Plage !

On aime faire plein de belles découvertes !

Votre guide Ariane, de l’association SOS Laisse de Mer, une amoureuse de la nature !

Lieu de rendez-vous Base nautique

Public Familles, enfants à partir de 7 ans

La réservation en ligne est bloquée 12h avant l’heure de la sortie. Pour toutes inscriptions, merci de contacter directement l’Office de tourisme au 03 22 23 36 00 ou contact@fortmahon-tourisme.com

Équipement à prévoir chaussures de marche, chaussures de plage, vieilles baskets ou bottes, une tenue adaptée aux conditions météo, un encas et une bouteille d’eau.

La balade est maintenue pour un nombre minimum de 6 personnes inscrites. Dans le cas contraire, la balade guidée sera annulée la vieille de la prestation et cette dernière sera remboursée.

boulevard maritime nord Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00

English :

The aim was to find out all about sea leashes in a fun way: presentation of the SOS Laisse de Mer association, definition and beach collection. A friendly outing on the fine sands of Fort-Mahon-Plage!

We love: making lots of great discoveries!

Your guide: Ariane, from SOS Laisse de Mer, a nature lover!

Meeting point Nautical base

Public: Families, children aged 7 and over

Online reservations are blocked 12 hours before the outing. For all bookings, please contact the Tourist Office directly on 03 22 23 36 00 or contact@fortmahon-tourisme.com

Equipment required: walking shoes, beach shoes, old sneakers or boots, weather-appropriate clothing, a snack and a bottle of water.

A minimum of 6 people must register for the walk. If this is not the case, the guided walk will be cancelled the day before the service and the latter will be reimbursed.

L’événement BALADE GUIDEE Les secrets de la laisse de mer Fort-Mahon-Plage a été mis à jour le 2025-12-19 par OT DE FORT MAHON