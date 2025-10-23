BALADE GUIDEE « Les trésors cachés de l’estran spécial kids » Fort-Mahon-Plage

Avenue de la Plage Fort-Mahon-Plage Somme

Début : 2025-10-23 09:30:00

fin : 2025-10-23 11:00:00

2025-10-23 2025-10-27 2025-12-30 2026-02-24 2026-03-03

Vous aimez la plage, vous y balader, y faire des châteaux de sable ou tout simplement pour profiter du plaisir de vous relaxer sur le sable… Mais savez-vous qu’il y a une vie cachée sous vos pieds ? Partez à la rencontre de l’estran et de ses petits secrets lors d’une sortie ludique et participative où petits et grands feront de belles découvertes tout en profitant du bon air iodé. Lors de cette initiation à la découverte de la plage, concoctée par votre guide, Odile, vous apprendrez ce qu’est le phénomène des marées, comment les dunes se sont formées, à reconnaître ce qui constitue la laisse de mer, les métiers de la pêche à pied…et encore plein d’autres belles choses. Mais chut, on ne vous en dit pas plus et on vous attend pour vivre l’expérience !

On aime découvrir la plage sous une autre facette et faire plein de belles découvertes.

Votre guide Odile, la plus jeune de nos guides et son caractère enthousiaste, son énergie et son amour pour la nature.

Équipement à prévoir chaussures de marche, vieilles baskets ou bottes, une tenue adaptée aux conditions météo, un encas et une bouteille d’eau.

La balade est maintenue pour un nombre minimum de 6 personnes inscrites. Dans le cas contraire, la balade guidée sera annulée la vieille de la prestation et cette dernière sera remboursée. .

Avenue de la Plage Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00

