BALADE GUIDÉE PAR LA LPO Montagnac

3 Avenue André Bringuier Montagnac Hérault

Balade guidée organisée par la LPO (Ligue de protection des oiseaux).

Départ de la cave coopérative de Montagnac à 9 heures.

Thème de la randonnée guidée faune et flore.

Retour au caveau à 12 heures pour une dégustation offerte, un soft est prévu pour les enfants.

GRATUIT SUR INSCRIPTION .

English :

GUIDED WALK BY THE LPO

German :

VON DER LPO GEFÜHRTER SPAZIERGANG

Italiano :

PASSEGGIATA GUIDATA DALL’LPO

Espanol :

PASEO GUIADO POR LA LPO

