BALADE GUIDÉE PAR LA LPO Montagnac samedi 23 août 2025.
3 Avenue André Bringuier Montagnac Hérault
Tarif : – –
Début : 2025-08-23
fin : 2025-08-23
2025-08-23
Balade guidée organisée par la LPO (Ligue de protection des oiseaux).
Départ de la cave coopérative de Montagnac à 9 heures.
Thème de la randonnée guidée faune et flore.
Retour au caveau à 12 heures pour une dégustation offerte, un soft est prévu pour les enfants.
GRATUIT SUR INSCRIPTION .
3 Avenue André Bringuier Montagnac 34530 Hérault Occitanie +33 6 98 66 77 13
English :
GUIDED WALK BY THE LPO
German :
VON DER LPO GEFÜHRTER SPAZIERGANG
Italiano :
PASSEGGIATA GUIDATA DALL’LPO
Espanol :
PASEO GUIADO POR LA LPO
