Balade guidée « Plateau d’Assy : Nature, Art et Patrimoine » Samedi 20 septembre, 14h00 Place du Docteur Tobé Haute-Savoie

Places limitées. A partir de 8 ans. Réservation auprès de l’Office de tourisme de Passy. Matériel à prévoir : Chaussures de randonnées crantées, sac à dos, eau, crème solaire, lunette de soleil, coupe-vent et polaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Cette promenade guidée vous invite à découvrir les nouveaux parcours culturels du plateau d’Assy. Le sculpteur Kevin Churoux vous présentera ses sculptures en bois de nos emblématiques animaux de montagne. Puis, Milou Mogeny de l’association Les Amis de la Bédière vous dévoilera l’histoire du sentier dit de la « Mère-Eau » qui longe un ancien canal hydraulique du Moyen-Age.

Place du Docteur Tobé Rue de l’église 74190 Passy Passy 74480 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Parking

Journées européennes du patrimoine 2025

Sculpture Loup de Kevin Churoux – Mairie de Passy