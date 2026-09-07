Balade guidée : « Saint-Gilles au fil du temps », Place Frédéric Mistral, Saint-Gilles

Informations pratiques

Balade guidée : « Saint-Gilles au fil du temps » Dimanche 20 septembre, 10h00 Place Frédéric Mistral Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Laissez-vous conter Saint-Gilles et ses anecdotes au fil des ruelles du centre historique, sur les traces des métiers, des maisons anciennes et des figures qui ont marqué l’histoire de la ville.

Cette balade sera ponctuée par la présentation de cartes postales anciennes fournies par l’association Mémoires Saint-Gilloises. Elle s’achèvera sur le parvis de l’abbatiale avec une saynète et une chanson en provençal proposées par l’Escolo Felibrenco la Sant Gilenco.

Visite organisée avec les associations Mémoires Saint-Gilloises et Escolo Felibrenco la Sant Gilenco.

Place Frédéric Mistral Place Frédéric Mistral, 30800 Saint-Gilles Saint-Gilles 30800 Gard Occitanie

Laissez-vous conter Saint-Gilles et ses anecdotes, au fil des ruelles du centre historique, sur les traces des métiers, des maisons anciennes et des personnes qui ont fait l’histoire de la ville. de …

©Ville de Saint-Gilles