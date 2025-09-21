Balade guidée « Sur les traces de l’ancien château de Sanvignes-les-Mines » Place de l’Église, Sanvignes-les-Mines Sanvignes-les-Mines

Balade guidée « Sur les traces de l’ancien château de Sanvignes-les-Mines » Place de l’Église, Sanvignes-les-Mines Sanvignes-les-Mines dimanche 21 septembre 2025.

Balade guidée « Sur les traces de l’ancien château de Sanvignes-les-Mines » Dimanche 21 septembre, 11h00 Place de l’Église, Sanvignes-les-Mines Saône-et-Loire

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Christian Merlin vous guidera sur le site où se trouvait le château de Sanvignes-les-Mines.

Place de l’Église, Sanvignes-les-Mines Place de l’Église, 71410 Sanvignes-les-Mines Sanvignes-les-Mines 71410 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Christian Merlin vous guidera sur le site où se trouvait le château de Sanvignes-les-Mines.

© Service communication