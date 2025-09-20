Balade guidée sur l’histoire de l’Opéra RDV devant l’entrée principale du théâtre de la Comédie-Française Paris

Tarif unique 10€

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Découvrez plus de trois siècles de l’histoire de l’Opéra à Paris dans notre balade guidée, en savourant la beauté du patrimoine matériel (architecture) et immatériel (musique). On parcourant les rues de Paris, on découvre les maisons lyriques d’hier et d’aujourd’hui, celles qui sont abandonnées et celles où les airs résonnent encore de nos jours. Au menu sont les histoires et anecdotes de vies des grands compositeurs et musiciens, les intrigues politiques et crimes de passion, ainsi que les finesses musicales qui font la richesse de ce genre musical unique. Les photos et sons sont à l’appui pour illustrer cette promenade lyrique.

Balade en extérieur uniquement

RDV devant l’entrée principale du théâtre de la Comédie-Française

1 Place Colette, 75001 Paris

RDV devant l'entrée principale du théâtre de la Comédie-Française 1 place Colette 75001 Paris Paris 75001 Quartier du Palais Royal Paris Île-de-France Théâtre à l'italienne construit par Victor Louis entre 1786 et 1790 dans la salle Richelieu du Palais Royal. La Troupe de la Comédie-Française, créée en 1680 à l'hôtel de Guénégaud, s'y installe en 1799. Le théâtre subit plusieurs transformations, en 1822, dans les années 1860 à 1864 puis suite à un incendie en 1900. Métro Palais-Royal Bus 21, 27, 39, 48, 67, 68, 69, 95

Emilee Seymour