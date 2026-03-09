Balade guidée sur l’histoire du bocage Feugères

Balade guidée sur l’histoire du bocage

Place du pressoir Feugères Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 09:30:00

fin : 2026-04-28 12:00:00

Date(s) :

2026-04-28

Venez découvrir l’histoire du bocage au cours d’une balade guidée aux alentours de Feugères ! Le long des chemins creux, explorons l’évolution de ce paysage si familier et pourtant si ancien, la vie des paysans en son sein et ses caractéristiques locales. Au fil des haies, faisons un point sur son état actuel et notre rapport à lui. Au sommet d’un talus, prenons de la hauteur pour évoquer son avenir et les multiples services que cet allié peut remplir.

Durée d’environ 2h, parcours de 5km, départ et arrivée au parking, prévoir des bottes si pluie récente, contactez-moi si temps incertain. Prix libre, jauge limitée, inscription conseillée. .

Place du pressoir Feugères 50190 Manche Normandie +33 6 38 69 18 54 communbocage@proton.me

