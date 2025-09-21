Balade guidées du circuit extra muros Donzère

Balade guidées du circuit extra muros

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les Amis du Vieux Donzère proposent des balades guidées du circuit extra Muros de Donzère.

Mairie Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 39 64 84

English :

On the occasion of the European Heritage Days, the Friends of Old Donzère are offering guided tours of Donzère’s extra-mural circuit.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes bieten die Amis du Vieux Donzère geführte Spaziergänge auf dem Extra-Muros-Rundweg von Donzère an.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, gli Amici del Vieux Donzère propongono visite guidate al circuito extramurale di Donzère.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, los Amigos del Vieux Donzère ofrecen visitas guiadas al circuito extramuros de Donzère.

