Balade guidées du circuit extra muros Donzère
Balade guidées du circuit extra muros Donzère dimanche 21 septembre 2025.
Balade guidées du circuit extra muros
Mairie Donzère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les Amis du Vieux Donzère proposent des balades guidées du circuit extra Muros de Donzère.
.
Mairie Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 39 64 84
English :
On the occasion of the European Heritage Days, the Friends of Old Donzère are offering guided tours of Donzère’s extra-mural circuit.
German :
Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes bieten die Amis du Vieux Donzère geführte Spaziergänge auf dem Extra-Muros-Rundweg von Donzère an.
Italiano :
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, gli Amici del Vieux Donzère propongono visite guidate al circuito extramurale di Donzère.
Espanol :
Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, los Amigos del Vieux Donzère ofrecen visitas guiadas al circuito extramuros de Donzère.
L’événement Balade guidées du circuit extra muros Donzère a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence