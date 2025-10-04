Balade gustative et artistique Place de l’Hôtel de Ville Marciac
Balade gustative et artistique Place de l’Hôtel de Ville Marciac samedi 4 octobre 2025.
Balade gustative et artistique
Place de l’Hôtel de Ville MARCIAC Marciac Gers
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 10:30:00
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
PROMENADE CHAMPÊTRE
Balade gustative et artistique sur les hauteurs de Marciac
•10h30 départ Place de l’Hôtel de Ville en musique avec les AIMJ du collège Aretha Franklin de Marciac.
• 11h15 découverte de la vigne Plaimont sur les hauteurs du lac. Présentation de la vigne et ateliers proposés par Céline Dabadie de Plaimont.
•12h30 pique nique tiré du panier au bord du lac accompagné d’une dégustation par Plaimont.
•14h en route vers la Chapelle en passant par les chemins de campagne sur la crête !
•15h30 arrivée à La Chapelle avec concert de Duo Daïs et goûter offert par L’Astrada.
•17h retour au point de départ !.
Duo Daïs
Susan Edward violoncelle • Nicolas Thevenin basse acoustique six cordes
Le duo Daïs est né de la rencontre inopinée de deux musiciens aux goûts complémentaires. Issus de milieux musicaux très différents, Susan Edward au violoncelle et Nicolas Thevenin à la basse acoustique cherchent aujourd’hui ensemble un nouvel espace sonore, liant la liberté du jazz à la rigueur baroque, la surprenante sensibilité française à la diversité des musiques du monde. Les fruits de cette alchimie sont des compositions mélodiques, vivantes et sensibles.
À partir de 10 ans
10 km à pied
Gratuit sur réservation en ligne
En partenariat avec Plaimont, l’Office de tourisme Cœur Sud-Ouest, la commune de Marciac, l’association MCPT, le collège Aretha Franklin de Marciac et le Duo Daïs.
.
Place de l’Hôtel de Ville MARCIAC Marciac 32230 Gers Occitanie +33 9 64 47 32 29 info@lastrada-marciac.fr
English :
COUNTRY WALK
Tasting and artistic stroll in the hills above Marciac
?10:30 am: departure from Place de l’Hôtel de Ville, with music by the AIMJ from Marciac’s Aretha Franklin secondary school.
? 11:15am: discovery of the Plaimont vineyard on the heights of the lake. Presentation of the vineyard and workshops by Céline Dabadie from Plaimont.
?12:30 pm: picnic basket by the lake, with tasting by Plaimont.
?2pm: off to La Chapelle via the country lanes on the ridge!
?3:30pm: arrival at La Chapelle with concert by Duo Daïs and snack offered by L’Astrada.
?5pm: return to the starting point!
Duo Daïs
Susan Edward cello ? Nicolas Thevenin six-string acoustic bass
The Daïs duo was born from the unexpected meeting of two musicians with complementary tastes. Coming from very different musical backgrounds, Susan Edward (cello) and Nicolas Thevenin (acoustic bass) are now searching together for a new sonic space, linking the freedom of jazz with the rigor of the Baroque, the surprising French sensibility with the diversity of world music. The fruits of this alchemy are melodic, lively and sensitive compositions.
Ages 10 and up
10 km on foot
Free with online reservation
In partnership with Plaimont, Office de tourisme C?ur Sud-Ouest, the commune of Marciac, association MCPT, Collège Aretha Franklin de Marciac and Duo Daïs.
German :
LANDSPAZIERGANG
Geschmacks- und Kunstspaziergang auf den Anhöhen von Marciac
?10:30 Uhr: Start am Place de l’Hôtel de Ville mit musikalischer Begleitung durch die AIMJ des Collège Aretha Franklin in Marciac.
? 11.15 Uhr: Entdeckung des Weinbergs Plaimont auf den Anhöhen des Sees. Vorstellung des Weinbergs und Workshops, die von Céline Dabadie von Plaimont angeboten werden.
?12:30 Uhr: Picknick aus dem Korb am Seeufer, begleitet von einer Weinprobe durch Plaimont.
?14 Uhr: Auf dem Weg nach La Chapelle über die Feldwege auf dem Bergkamm!
?15:30 Uhr: Ankunft in La Chapelle mit Konzert von Duo Daïs und Imbiss, der von L’Astrada angeboten wird.
?17h: Rückkehr zum Ausgangspunkt!
Duo Daïs
Susan Edward Violoncello ? Nicolas Thevenin akustischer Bass mit sechs Saiten
Das Duo Daïs entstand aus dem unerwarteten Zusammentreffen zweier Musiker mit komplementären Vorlieben. Susan Edward am Cello und Nicolas Thevenin am akustischen Bass, die aus sehr unterschiedlichen musikalischen Kreisen stammen, suchen heute gemeinsam nach einem neuen Klangraum, der die Freiheit des Jazz mit der Strenge des Barock, die überraschende französische Sensibilität mit der Vielfalt der Weltmusik verbindet. Die Früchte dieser Alchemie sind melodische, lebendige und sensible Kompositionen.
Ab 10 Jahren
10 km zu Fuß
Kostenlos mit Online-Reservierung
In Partnerschaft mit Plaimont, dem Fremdenverkehrsamt C?ur Sud-Ouest, der Gemeinde Marciac, dem Verein MCPT, dem Collège Aretha Franklin in Marciac und dem Duo Daïs.
Italiano :
PASSEGGIATA IN CAMPAGNA
Passeggiata del gusto e dell’arte sulle colline sopra Marciac
ore 10.30: partenza da Place de l’Hôtel de Ville in musica con gli AIMJ della scuola secondaria Aretha Franklin di Marciac.
11.15: scoperta del vigneto Plaimont sulle alture del lago. Presentazione del vigneto e dei laboratori a cura di Céline Dabadie di Plaimont.
ore 12.30: picnic dal cestino in riva al lago, accompagnato da una degustazione organizzata da Plaimont.
14.00: partenza per La Chapelle attraverso le stradine di campagna del crinale!
ore 15.30: arrivo a La Chapelle con concerto del Duo Daïs e merenda offerta da L’Astrada.
ore 17.00: ritorno al punto di partenza!
Duo Daïs
Susan Edward violoncello ? Nicolas Thevenin basso acustico a sei corde
Il duo Daïs è nato dall’incontro casuale di due musicisti dai gusti complementari. Provenienti da contesti musicali molto diversi, Susan Edward al violoncello e Nicolas Thevenin al basso acustico lavorano insieme per trovare un nuovo spazio sonoro, combinando la libertà del jazz con il rigore del barocco, e la sorprendente sensibilità della musica francese con la diversità della world music. I frutti di questa alchimia sono composizioni melodiche, vivaci e sensibili.
Dai 10 anni in su
10 km a piedi
Gratuito con prenotazione online
In collaborazione con Plaimont, l’ufficio del turismo del C?ur Sud-Ouest, il comune di Marciac, l’associazione MCPT, la scuola Aretha Franklin di Marciac e il Duo Daïs.
Espanol :
PASEO POR EL CAMPO
Degustación y paseo artístico por las colinas de Marciac
? 10.30 h: salida de la Place de l’Hôtel de Ville al son de la música con los AIMJ del instituto Aretha Franklin de Marciac.
? 11.15 h: descubrimiento del viñedo de Plaimont en las alturas del lago. Presentación del viñedo y talleres a cargo de Céline Dabadie de Plaimont.
12.30 h: picnic con cesta a orillas del lago, acompañado de una degustación organizada por Plaimont.
14.00 h: salida hacia La Chapelle por los caminos rurales de la cresta
15.30 h: llegada a La Chapelle con un concierto del Dúo Daïs y un tentempié ofrecido por L’Astrada.
17:00: regreso al punto de partida.
Dúo Daïs
Susan Edward violonchelo ? Nicolas Thevenin bajo acústico de seis cuerdas
El dúo Daïs nació del encuentro casual de dos músicos con gustos complementarios. Susan Edward (violonchelo) y Nicolas Thevenin (bajo acústico), procedentes de horizontes musicales muy diferentes, buscan juntos un nuevo espacio sonoro que combina la libertad del jazz con el rigor del barroco, la sorprendente sensibilidad de la música francesa con la diversidad de las músicas del mundo. Los frutos de esta alquimia son composiciones melódicas, vivas y sensibles.
A partir de 10 años
10 km a pie
Gratuito con reserva en línea
En colaboración con Plaimont, la oficina de turismo de Cœur Sud-Ouest, el municipio de Marciac, la asociación MCPT, la escuela Aretha Franklin de Marciac y el Dúo Daïs.
L’événement Balade gustative et artistique Marciac a été mis à jour le 2025-09-08 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65