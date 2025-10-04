Balade Haïku Bibliothèque municipale Bouvron

Balade Haïku Bibliothèque municipale Bouvron samedi 4 octobre 2025.

Balade Haïku Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque municipale Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Voir, écouter, sentir, toucher, goûter, c’est faire corps avec l’environnement.

Les 5 sens en éveil, ancré dans le présent, un atelier d’écriture de haïkus sur l’automne, au cours d’une balade dans le parc de la Minoterie. Animé par Françoise Deniaud-Lelièvre.

Gratuit.

Pour adolescents et adultes.

Venir avec un petit carnet et un stylo.

Bibliothèque municipale 21bis Rue Louis Guihot 44130 Bouvron Bouvron 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire 0228012054 https://bibliotheques-pays-de-blain.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-minotheque/evenements/ginko-balade-haiku-biblis-en-folie »}]

Voir, écouter, sentir, toucher, goûter, c’est faire corps avec l’environnement.

@Maria Karysheva from Pixabay