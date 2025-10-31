Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault

Tarif : 39 – 39 – EUR

Début : 2025-10-31
Balade Amusante et Terrifiante de 2h/2h30 , Déguisements Conseillés.

Tout Public, ouverte à Tous, Visite spéciale Halloween.
Départ devant l’office de Tourisme, Place de la Comédie à 18h30

39€ Adultes Tout Compris (Vélo Electrique , Equipement, Balade et Notre Guide)
29€ Enfants

Renseignements et Réservations sur www.montpelavelo.fr et 07 43 16 49 28   .

English :

Fun and frightening 2h/2h30 walk, disguises recommended.

Open to all, special Halloween tour.

German :

Lustiger und furchterregender Spaziergang von 2h/2h30 , Verkleidung wird empfohlen.

Öffentlich, offen für alle, Halloween-Spezialführung.

Italiano :

Passeggiata divertente e spaventosa di 2h/2h30, si consiglia di travestirsi.

Aperto a tutti, tour speciale di Halloween.

Espanol :

Paseo divertido y aterrador de 2h/2h30, se recomienda disfrazarse.

Abierto a todos, recorrido especial de Halloween.

L’événement BALADE HALLOWEEN Montpellier a été mis à jour le 2025-10-22 par 34 OT MONTPELLIER