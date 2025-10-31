BALADE HALLOWEEN Montpellier
BALADE HALLOWEEN Montpellier vendredi 31 octobre 2025.
BALADE HALLOWEEN
30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault
Tarif : 39 – 39 – EUR
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Balade Amusante et Terrifiante de 2h/2h30 , Déguisements Conseillés.
Tout Public, ouverte à Tous, Visite spéciale Halloween.
Départ devant l’office de Tourisme, Place de la Comédie à 18h30
39€ Adultes Tout Compris (Vélo Electrique , Equipement, Balade et Notre Guide)
29€ Enfants
Renseignements et Réservations sur www.montpelavelo.fr et 07 43 16 49 28 .
30 Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 43 16 49 28
English :
Fun and frightening 2h/2h30 walk, disguises recommended.
Open to all, special Halloween tour.
German :
Lustiger und furchterregender Spaziergang von 2h/2h30 , Verkleidung wird empfohlen.
Öffentlich, offen für alle, Halloween-Spezialführung.
Italiano :
Passeggiata divertente e spaventosa di 2h/2h30, si consiglia di travestirsi.
Aperto a tutti, tour speciale di Halloween.
Espanol :
Paseo divertido y aterrador de 2h/2h30, se recomienda disfrazarse.
Abierto a todos, recorrido especial de Halloween.
