Balade herbaliste

2 rue de l’eglise Mainzac Charente

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 10:00:00

fin : 2026-07-01 12:00:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-15 2026-05-13 2026-05-27 2026-06-10 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Au cours d’une balade sur les chemins de Mainzac, apprenez à reconnaître quelques plantes médicinales et comestibles courantes, découvrez leurs propriétés et leurs usages. A retour visite du jardin mandala et raffraichissement offert.

.

2 rue de l’eglise Mainzac 16380 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 37 43 45 lelf35@aol.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During a walk along the paths of Mainzac, learn to recognize some common medicinal and edible plants, and discover their properties and uses. On return, visit the mandala garden and enjoy a complimentary refreshment.

L’événement Balade herbaliste Mainzac a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord