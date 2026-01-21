Balade & Histoire | Journée internationale des droits des femmes
Balade & Histoire | Journée internationale des droits des femmes samedi 14 mars 2026.
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la médiathèque Violette Leduc en collaboration avec l’association Histoire et Mémoire du 11e propose une balade à la découverte des femmes qui ont laissé leur marque dans notre arrondissement, soit qu’elles y aient vécu, travaillé ou milité, soit qu’elles aient laissé leur nom à des voies ou des lieux du 11e.
Cette balade vous permettra de découvrir certaines de ces personnalités qui ont marqué leur époque par leurs actions.
Paris, c’est elles aussi !
Programme
Départ place Léon Blum, Mairie du 11e
01 – Place Hubertine Auclert, féministe,
02 – Marie Cailleux, communarde,
03 – Ancienne prison de la petite Roquette, prison de femmes,
04 – Olympe de Gouges (Jardin de la Roquette), féministe,
05 – Allée Nicole Girard Mangin, médecin chirurgienne,
06 – Allée Suzanne Noel, médecin chirurgienne,
07 – Allée Stefa Skurnik, résistante,
08 – 151 Rue de la Roquette : Domicile Hubertine Auclert,
09 – Croix Faubin : Emplacement ancienne guillotine,
10 – Duchesse de Mercœur et couvent des Hospitalières,
10 bis – Collège Alain Fournier : ex Orphelinat fondé par Mme Ledru Rollin (fondation),
11 – Passage Alexandrine, fille du propriétaire (clin d’œil),
12 – Edmée Chandon, astronome,
13 – Palais de la Femme : Amicie Lebaudy, bienfaitrice,
15 – Médiathèque Violette Leduc, écrivaine, et fin du parcours
Réservation obligatoire auprès des bibliothécaires (mediatheque.violette-leduc@paris.fr ou 01 55 25 80 20)
Laissez-vous guider par l’association Histoire et Mémoire du 11ème, tout au long d’une promenade consacrée aux femmes marquantes de notre arrondissement.
Le samedi 14 mars 2026
de 14h00 à 17h00
gratuit
Sur réservation auprès des bibliothécaires.
Public jeunes et adultes.
+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr