Balade & Histoire | Journée internationale des droits des femmes

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la médiathèque Violette Leduc en collaboration avec l’association Histoire et Mémoire du 11e propose une balade à la découverte des femmes qui ont laissé leur marque dans notre arrondissement, soit qu’elles y aient vécu, travaillé ou milité, soit qu’elles aient laissé leur nom à des voies ou des lieux du 11e.

Cette balade vous permettra de découvrir certaines de ces personnalités qui ont marqué leur époque par leurs actions.

Paris, c’est elles aussi !

Programme

Départ place Léon Blum, Mairie du 11e

01 – Place Hubertine Auclert, féministe,

02 – Marie Cailleux, communarde,

03 – Ancienne prison de la petite Roquette, prison de femmes,

04 – Olympe de Gouges (Jardin de la Roquette), féministe,

05 – Allée Nicole Girard Mangin, médecin chirurgienne,

06 – Allée Suzanne Noel, médecin chirurgienne,

07 – Allée Stefa Skurnik, résistante,

08 – 151 Rue de la Roquette : Domicile Hubertine Auclert,

09 – Croix Faubin : Emplacement ancienne guillotine,

10 – Duchesse de Mercœur et couvent des Hospitalières,

10 bis – Collège Alain Fournier : ex Orphelinat fondé par Mme Ledru Rollin (fondation),

11 – Passage Alexandrine, fille du propriétaire (clin d’œil),

12 – Edmée Chandon, astronome,

13 – Palais de la Femme : Amicie Lebaudy, bienfaitrice,

15 – Médiathèque Violette Leduc, écrivaine, et fin du parcours

Réservation obligatoire auprès des bibliothécaires (mediatheque.violette-leduc@paris.fr ou 01 55 25 80 20)

Laissez-vous guider par l’association Histoire et Mémoire du 11ème, tout au long d’une promenade consacrée aux femmes marquantes de notre arrondissement.

Le samedi 14 mars 2026

de 14h00 à 17h00

gratuit

Sur réservation auprès des bibliothécaires.

Public jeunes et adultes.

+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr



