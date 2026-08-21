Balade historique autour des monuments classés au village, Rue Amédée de Caix de Saint Aymour, Vauréal
dimanche 20 septembre 2026 · Rue Amédée de Caix de Saint Aymour · Vauréal
Informations pratiques
Balade historique autour des monuments classés au village Dimanche 20 septembre, 14h30 Rue Amédée de Caix de Saint Aymour Val-d’Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Vauréal possède trois lieux classés monuments historiques : l’église Notre-Dame de l’Assomption, la croix du cimetière et l’allée couverte (monument préhistorique). Notre ballade passera par ses trois lieux, dont nous raconterons l’histoire. On entrera dans l’église pour la visiter, sous réserve de disponibilité.
Rendez-vous près du cimetière, rue Caix de Saint Aymour, à 14h30.
L’allée couverte est en hauteur, accessible par un chemin raide mais il sera possible aux personnes qui le souhaitent de s’y rendre en voiture et de nous y retrouver.
Événement réalisé sous l’égide de l’association Les Trois tilleuls (patrimoine naturel et historique de Vauréal)
Rue Amédée de Caix de Saint Aymour Rue Amédée de Caix de Saint-Aymour, 95490 Vauréal Vauréal 95490 Val-d’Oise Île-de-France 0615169407 Nous nous promènerons dans l’histoire du village de Vauréal, autour de ses trois monuments classés l’église, l’allée couverte et le cimetière
Circuit commenté
©Yves Blouin
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