balade historique commentée à Malleval, Place du pressoir, Malleval

Informations pratiques

balade historique commentée à Malleval Dimanche 20 septembre, 09h00 Place du pressoir Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Promenade toponymique : « Du pont romain à la croix de l’aumône, par le chemin des Guillotes »

Animée par Philippe Maret

durée 2h rdv : place du Pressoir à 9 heures.

Place du pressoir Place du pressoir 42520 MALLEVAL Malleval 42520 Le Village Loire Auvergne-Rhône-Alpes Parking place du pressoir

Promenade toponymique : « Du pont romain à la croix de l’aumône, par le chemin des Guillotes »

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