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balade historique commentée à Malleval, Place du pressoir, Malleval

dimanche 20 septembre 2026 · Place du pressoir · Malleval

balade historique commentée à Malleval, Place du pressoir, Malleval

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place du pressoir
Adresse
Place du pressoir 42520 MALLEVAL
Ville
42520 Malleval
Département
Loire

balade historique commentée à Malleval Dimanche 20 septembre, 09h00 Place du pressoir Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Promenade toponymique : « Du pont romain à la croix de l’aumône, par le chemin des Guillotes »
Animée par Philippe Maret
durée 2h rdv : place du Pressoir à 9 heures.

Place du pressoir Place du pressoir 42520 MALLEVAL Malleval 42520 Le Village Loire Auvergne-Rhône-Alpes Parking place du pressoir
Promenade toponymique : « Du pont romain à la croix de l’aumône, par le chemin des Guillotes »

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