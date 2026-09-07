AGENDA · Malleval
balade historique commentée à Malleval, Place du pressoir, Malleval
dimanche 20 septembre 2026 · Place du pressoir · Malleval
Informations pratiques
balade historique commentée à Malleval Dimanche 20 septembre, 09h00 Place du pressoir Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00
Promenade toponymique : « Du pont romain à la croix de l’aumône, par le chemin des Guillotes »
Animée par Philippe Maret
durée 2h rdv : place du Pressoir à 9 heures.
Place du pressoir Place du pressoir 42520 MALLEVAL Malleval 42520 Le Village Loire Auvergne-Rhône-Alpes Parking place du pressoir
Promenade toponymique : « Du pont romain à la croix de l’aumône, par le chemin des Guillotes »
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