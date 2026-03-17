Balade historique dans Pierrefeu Office de Tourisme de Pierrefeu du Var Pierrefeu-du-Var

Balade historique dans Pierrefeu

Office de Tourisme de Pierrefeu du Var 20 Boulevard Henri Guérin Pierrefeu-du-Var Var

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 09:00:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-04-20 2026-05-01 2026-06-22 2026-07-20 2026-08-24

Visitez le village provençal de Pierrefeu du Var. Plongez dans l’histoire de ce village, contournez ses façades colorées et empruntez ses ruelles escarpées. Le guide ne manquera pas de vous raconter quelques secrets et anecdotes au détour du parcours…

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Office de Tourisme de Pierrefeu du Var 20 Boulevard Henri Guérin Pierrefeu-du-Var 83390 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 53 10 pierrefeu@mpmtourisme.com

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English : Historical walk in Pierrefeu

Visit the Provencal village of Pierrefeu du Var. Immerse yourself in the history of this village, walk around its colourful facades and follow its steep streets. The guide will not fail to tell you some secrets and anecdotes along the way…

L’événement Balade historique dans Pierrefeu Pierrefeu-du-Var a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme intercommunal La Londe les Maures, Cuers, Collobrières, Pierrefeu du Var