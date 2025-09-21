Balade historique « D’un château à l’autre » Le Conservatoire communautaire de musique et de danse Forbach

Balade historique « D’un château à l’autre » Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00 Le Conservatoire communautaire de musique et de danse Moselle

Nombre de places limité. Inscription gratuite et obligatoire auprès de l’Office de tourisme du Pays de Forbach. Durée de la visite : 2 h.

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Une balade historique « D’un château à l’autre » vous est proposée par le Cercle d’histoire locale Die Furbacher et le Conservatoire communautaire de musique et de danse Forbach Porte de France.

Le Conservatoire communautaire de musique et de danse Rue Michel Legrand, 57600 Forbach Forbach 57600 Bellevue Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 87 85 02 43 »}] Fondé en 1951, le Conservatoire de musique et de danse à rayonnement intercommunal de Forbach fait partie intégrante de la Communauté d’agglomération Forbach Porte de France depuis le 1ᵉʳ janvier 2003, dans le cadre de sa compétence en matière de construction, d’aménagement, d’entretien et de gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire.

Faisant partie des toutes premières écoles de musique du Département de la Moselle, le Conservatoire est placé sous contrôle pédagogique de l’Etat depuis 1982 et propose à quelques 600 élèves un enseignement spécialisé de qualité, ouvert à toutes les musiques et à tous les publics.

Le Conservatoire décentralise la plupart de ses activités de diffusion sur l’ensemble des communes de son territoire et forme ses élèves à une pratique musicale, vocale et chorégraphique amateur de bon niveau.

