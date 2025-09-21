Balade historique « Entre Minou et Mengant » Phare du Petit Minou Plouzané

Balade historique « Entre Minou et Mengant » Phare du Petit Minou Plouzané dimanche 21 septembre 2025.

Balade historique « Entre Minou et Mengant » Dimanche 21 septembre, 14h00 Phare du Petit Minou Finistère

L’heure indiquée est l’heure de départ, merci de vous présenter 15 minutes avant. Pensez à venir avec des chaussures et une tenue adaptées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

L’association Les Vigies du Minou vous propose de venir (re)découvrir le site du Minou lors d’une balade au bord de l’eau qui offre de somptueux paysages. Deux circuits seront proposés : une boucle de 5.7 km et une autre de moins de 3 km.

RDV sur le parking du phare du Minou.

Phare du Petit Minou Pointe du Minou, 29280 Plouzané Plouzané 29280 Finistère Bretagne 02 98 31 95 33 http://www.plouzane.fr https://www.lesvigiesduminou.bzh/;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA29000460 [{« type »: « email », « value »: « animation@plouzane.fr »}]

L’association Les Vigies du Minou vous propose de venir (re)découvrir le site du Minou lors d’une balade au bord de l’eau qui offre de somptueux paysages. Deux circuits seront proposés : une boucle 3…

Fabrice Crocquet