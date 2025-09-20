Balade historique et paysagère du Domaine de Méréville Domaine de Méréville Le Mérévillois

Maximum de 25 participants

Balade historique et paysagère au cœur du Domaine

Partez à la découverte de l’un des derniers jardins pittoresques d’Europe, où la nature sublimée par l’homme est reine. Rencontrez le marquis de Laborde, le commanditaire, l’architecte François Joseph Bélanger, et le peintre Hubert Robert, qui ont façonné ce lieu unique

A partir d'une construction préexistante du XVIe siècle, le marquis de Laborde aménagea le domaine de Méréville de 1784 à 1794 avec le concours des plus grands artistes de l'époque : Bélanger, Hubert Robert, Augustin Pajou, Jospeh Vernet, Greuze… pour en faire le plus beau parc à l'anglaise d'Europe continentale. La colonne Trajane a été édifiée pendant le quatrième quart du XVIIIe siècle par J. André. Les fabriques ont été très restaurées. Certaines fabriques ont été transférées dans le parc du château de Jeurre à Morigny-Champigny (Essonne). A l'intérieur du château, l'essentiel des aménagements subsiste, ainsi qu'une partie des décors : marbre jaune, glaces, lambris d'acajou, cheminées…

Balade historique et paysagère commentée

