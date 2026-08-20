Balade historique, Le chateau dit maison forte de la Rupelle, Brison-Saint-Innocent

Informations pratiques

Balade historique Samedi 19 septembre, 13h00 Le chateau dit maison forte de la Rupelle Savoie

Départ des visites entre 13h et 15h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

A travers une balade de 7 « haltes », environ 5 kms , les visiteurs sont invités à rencontrer et à entendre de grandes personnalités du 19ème siècle de passage à Brison St Innocent à travers leurs poèmes et petites scénettes ainsi que des lieux historiques racontés par des orateurs.

Les lieux historiques (fermés au public habituellement car privé), telque le chateau, l’église, le prieuré et la maison Blanchard, seront ouverts pour une visite guidée.

Pour les amateurs de jeu de piste, un carnet vous sera vendu (1€). Trois niveau sont disponible : 3 à 6 ans, 6 à 10ans et ado/adulte

A chaque haltes, répondez aux questions. A l’arrivée, cadeaux pour les tous enfants et un tirage au sort pour les ados/adultes. A gagner : croisière sur le lac, entrée au spa…

Buvette et planche apéro sur place, jeux en bois pour adultes et enfants, groupes musicaux.

La balade sera suivie d’un bal guinguette à partir de 19h dans la salle ou le parc Despine à Brison-Saint Innocent. Au menu cochon à la broche et groupe musical

Le chateau dit maison forte de la Rupelle Le chateau, 73100 brison-Saint-Innocent Brison-Saint-Innocent 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes Le château de Saint-Innocent appelé également maison forte de la Rupelle, au Moyen Âge, centre de le seigneurie de Saint-Innocent, élevée au titre de baronnie en 1662, puis de marquisat en 1682, est une ancienne maison forte, du XIVe siècle, remaniée au XVIIIe et XIXe siècles, qui se dresse sur la commune de Brison-Saint-Innocent, une commune française, dans le département de la Savoie en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le château est la possession du comte de la Rupelle. Parking à l’entrée du chateau. Suivre le balisage

A travers une balade de 7 « haltes », environ 5 kms , les visiteurs sont invités à rencontrer et à entendre de grandes personnalités du 19ème siècle de passage à Brison St Innocent à travers leurs et…

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