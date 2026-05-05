Balade historique L’histoire de la Grande Pêche à Dahouët Quai des Terre-Neuvas Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André

Balade historique L’histoire de la Grande Pêche à Dahouët

Quai des Terre-Neuvas Port de Dahouët Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 11:00:00

fin : 2026-07-28 12:15:00

Date(s) :

2026-07-28

Découvrez l’histoire des Terre-Neuvas ces pêcheurs de morue qui allaient jusqu’au large du Canada en partance du port de Dahouët, le petit port de caractère avec ses maisons d’armateurs. .

Quai des Terre-Neuvas Port de Dahouët Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06

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English :

L’événement Balade historique L’histoire de la Grande Pêche à Dahouët Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor