Balade historique Pléneuf la tête en l’air Place de Nantois Pléneuf-Val-André
Balade historique Pléneuf la tête en l’air Place de Nantois Pléneuf-Val-André mercredi 8 juillet 2026.
Pléneuf-Val-André
Balade historique Pléneuf la tête en l’air
Place de Nantois Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 11:00:00
fin : 2026-07-08 12:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Accompagnés d’une guide, vous allez lever les yeux pour découvrir les détails architecturaux de la commune. Après cette balade, vous verrez Pléneuf différemment !
Durée 1h30. Inscription obligatoire. .
Place de Nantois Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06
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English :
L’événement Balade historique Pléneuf la tête en l’air Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-05-16 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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