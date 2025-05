BALADE HISTORIQUE SUR LE CANAL DU MIDI – Béziers, 25 mai 2025 07:00, Béziers.

Embarquez aux 9 écluses de Fonseranes, explorez le canal du Midi jusqu’au tunnel du Malpas, déjeunez à bord, puis retournez paisiblement vers Béziers.

Après avoir embarqué au pied des célèbres 9 écluses de Fonseranes, vous partirez à la découverte de ce chef-d’œuvre emblématique du canal du Midi, hérité de Pierre-Paul Riquet, natif de Béziers. Véritable escalier d’eau, vous le gravirez paisiblement à bord. La croisière se poursuivra ensuite sur le canal en direction du charmant village languedocien de Colombiers, jusqu’au Tunnel du Malpas, premier tunnel jamais creusé pour une voie navigable. Le bateau fera alors demi-tour pour une pause déjeuner à bord, avant de regagner tranquillement les 9 écluses de Fonseranes. .

Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 94 08 79 bateauxdusoleil@gmail.com

English :

Embark at the 9 locks of Fonseranes, explore the Canal du Midi as far as the Malpas tunnel, have lunch on board, then return peacefully to Béziers.

German :

Gehen Sie an den 9 Schleusen von Fonseranes an Bord, erkunden Sie den Canal du Midi bis zum Malpas-Tunnel, essen Sie an Bord zu Mittag und fahren Sie dann gemütlich zurück nach Béziers.

Italiano :

Imbarcatevi alle 9 chiuse di Fonseranes, esplorate il Canal du Midi fino al tunnel di Malpas, pranzate a bordo e poi tornate tranquillamente a Béziers.

Espanol :

Embarque en las 9 esclusas de Fonseranes, explore el Canal du Midi hasta el túnel de Malpas, almuerce a bordo y regrese tranquilamente a Béziers.

