Balade hivernale au Château Champion Saint-Christophe-des-Bardes

Nous vous invitons à vivre une expérience chaleureuse au cœur du vignoble en hiver.

Découvrez notre terroir grâce à une dégustation de deux vins,

Continuez ensuite par une balade guidée du vignoble pour discuter de nos vignes mais aussi de la nature environnante et nos engagements pour un vignoble en agriculture biologique et pour une biodiversité protégée,

Terminez par une collation chaude et sucrée dans notre salle des vendangeurs à côté de l’âtre, un moment chaleureux et doux.

Tous les samedis du 31 Janvier au 07 Mars, on vous attend nombreux. .

