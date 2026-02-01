Balade hivernale au lac de Lamoura Route du Lac Lamoura
Balade hivernale au lac de Lamoura
Route du Lac Lac de Lamoura Lamoura Jura
10:00:00
12:00:00
2026-02-21
? Sous le manteau blanc de l’hiver, lac, tourbière, et forêt semblent endormis. La vie est toujours là, prête à nous suspendre dans des endroits insoupçonnés. Nous vous invitons à nous rejoindre lors d’une promenade à la rencontre d’un monde vivant caché, au cœur d’un paysage enneigé emblématique du Jura ??
?? Animation GRATUITE ??
???? À partir de 6 ans. Prévoir une tenue chaude et adaptée à la marche ??
??Réservation obligatoire auprès du CPIE du Haut-Jura ??
? au 03 84 42 85 96
?? par mail à contact@cpie-haut-jura.org .
