Balade hivernale au lac de Lamoura Route du Lac Lamoura

Balade hivernale au lac de Lamoura

Route du Lac Lac de Lamoura Lamoura Jura

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 10:00:00

fin : 2026-02-21 12:00:00

2026-02-21

? Sous le manteau blanc de l’hiver, lac, tourbière, et forêt semblent endormis. La vie est toujours là, prête à nous suspendre dans des endroits insoupçonnés. Nous vous invitons à nous rejoindre lors d’une promenade à la rencontre d’un monde vivant caché, au cœur d’un paysage enneigé emblématique du Jura ??

?? Animation GRATUITE ??

???? À partir de 6 ans. Prévoir une tenue chaude et adaptée à la marche ??

??Réservation obligatoire auprès du CPIE du Haut-Jura ??

? au 03 84 42 85 96

?? par mail à contact@cpie-haut-jura.org .

Route du Lac Lac de Lamoura Lamoura 39310 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 85 96 contact@cpie-haut-jura.org

