Balade hivernale Faune sauvage en hiver focus Gypaète barbu et Grand tétras

place du village AULON Aulon Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 09:30:00

fin : 2026-02-12 12:00:00

Date(s) :

2026-02-12

Découvrez le temps d’une balade hivernale (à pied ou en raquettes à neige) les secrets d’adaptation de la Faune et de la Flore en hiver encadré par un accompagnateur en montagne partenaire de la Réserve Naturelle Régionale d’Aulon

.

place du village AULON Aulon 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 52 34 aulon@cen-occitanie.org

English :

Take a winter walk (on foot or with snowshoes) and discover the secrets of how flora and fauna adapt to winter, accompanied by a mountain guide who is a partner of the Réserve Naturelle Régionale d’Aulon

