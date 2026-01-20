Balade hivernale Faune sauvage en hiver focus Gypaète barbu et Grand tétras place du village Aulon
Balade hivernale Faune sauvage en hiver focus Gypaète barbu et Grand tétras place du village Aulon jeudi 12 février 2026.
Balade hivernale Faune sauvage en hiver focus Gypaète barbu et Grand tétras
place du village AULON Aulon Hautes-Pyrénées
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 09:30:00
fin : 2026-02-12 12:00:00
Date(s) :
2026-02-12
Découvrez le temps d’une balade hivernale (à pied ou en raquettes à neige) les secrets d’adaptation de la Faune et de la Flore en hiver encadré par un accompagnateur en montagne partenaire de la Réserve Naturelle Régionale d’Aulon
place du village AULON Aulon 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 52 34 aulon@cen-occitanie.org
English :
Take a winter walk (on foot or with snowshoes) and discover the secrets of how flora and fauna adapt to winter, accompanied by a mountain guide who is a partner of the Réserve Naturelle Régionale d’Aulon
