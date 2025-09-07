Balade « Hommes, Arbres et Paysages » Chalaux
Balade « Hommes, Arbres et Paysages »
Chalaux Nièvre
Balade sensible où les liens entre les hommes et les arbres seront abordés par une approche symbolique de la nature et des activités pratiques. Accessible à tous, je vous invite à prendre le temps de regarder et vivre autrement cette nature qui vous entoure… quand la biodiversité prend forme devant nos yeux. .
Chalaux 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 12 48 69 virginie@naturatellae.com
