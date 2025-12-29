Balade illuminée à Niort Niort

Balade illuminée à Niort

Place Chanzy Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

A l’occasion du réveillon de fin d’année 2025, une marche illuminée aux torches est proposée mercredi 31 décembre de 17h30 à 19h30 pour découvrir Niort, de son lieu de naissance jusqu’à Port-Boinot.

Renseignements et inscription

Agnès DUPONT BRILLATZ

www.je-regarde.fr

06 77 02 88 89 .

Place Chanzy Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 02 88 89

