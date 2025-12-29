Balade illuminée à Niort Niort
Place Chanzy Niort Deux-Sèvres
Tarif : – – 10 EUR
Tarif réduit
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
2025-12-31
A l’occasion du réveillon de fin d’année 2025, une marche illuminée aux torches est proposée mercredi 31 décembre de 17h30 à 19h30 pour découvrir Niort, de son lieu de naissance jusqu’à Port-Boinot.
Renseignements et inscription
Agnès DUPONT BRILLATZ
www.je-regarde.fr
06 77 02 88 89 .
Place Chanzy Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 02 88 89
L'événement Balade illuminée à Niort Niort a été mis à jour le 2025-12-26